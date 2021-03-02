لحظة تلقى رئيس وزراء المجر الجرعة الأولى من لقاح "سينوفارم" الصينى.. فيديو وصور

كتب محمد شعلان

بثت شبكة "يورو نيوز"، لقطات جديدة للحظة تلقى رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان الجرعة الأولى من لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد، وظهر رئيس الوزراء فيكتور أوربان برفقة مجموعة من مرافقيه وهو يجرى جولة داخل أحد المراكز الحصول على اللقاح ويقوم بتعقيم يديه قبل الدخول إلى مركز التطعيم.

وظهر رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان، وهو يجرى بعض الفحوصات قبل حصوله على الجرعة الأولى من لقاح "سينوفارم" الصينى، ثم أظهرت اللقطات خضوعه للجرعة الأولى من اللقاح ثم تبادل التحية من الأطباء المتواجدين في مركز التطعيم بالعاصمة بودابيست.



رئيس وزراء المجر فى مركز اللقاحات



لحظة الحصول على اللقاح

وتعد المجر أولى دول الاتحاد الأوروبي التي تعتمد استخدام اللقاح الصيني الذي لم يحصل حتى الآن على اعتماد الاتحاد، وكذلك تنوي بودابيست اعتماد اللقاح الروسي "سبوتنيك في" الذي لم يحصل أيضا على موافقة الاتحاد الأوروبي.



تحية الاطباء فى المركز



رئيس وزراء المجر خلال اجراء فحوصات

وفى وقت سابق، قال رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان إن المستشفيات فى بلاده ستتعرض لضغط لم يسبق له مثيل على مدار الأسبوعين المقبلين مع دخول هنغاريا أصعب فترة منذ بدء تفشي الوباء.

وذكر رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان - في مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية /الخميس/ - " لدي أخبار سيئة فقط نحن نواجه أصعب أسبوعين منذ بداية الوباء"، وأضاف أن عدد الإصابات يرتفع بشكل حاد وسيستمر في الارتفاع بسبب الطفرات الجديدة".