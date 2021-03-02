اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 مارس 2021 06:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

لحظة تلقى رئيس وزراء المجر الجرعة الأولى من لقاح "سينوفارم" الصينى.. فيديو وصور

الثلاثاء، 02 مارس 2021 05:50 م
لحظة تلقى رئيس وزراء المجر الجرعة الأولى من لقاح "سينوفارم" الصينى.. فيديو وصور لحظة الحصول على اللقاح
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بثت شبكة "يورو نيوز"، لقطات جديدة للحظة تلقى رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان الجرعة الأولى من لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد، وظهر رئيس الوزراء فيكتور أوربان برفقة مجموعة من مرافقيه وهو يجرى جولة داخل أحد المراكز الحصول على اللقاح ويقوم بتعقيم يديه قبل الدخول إلى مركز التطعيم.

وظهر رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان، وهو يجرى بعض الفحوصات قبل حصوله على الجرعة الأولى من لقاح "سينوفارم" الصينى، ثم أظهرت اللقطات خضوعه للجرعة الأولى من اللقاح ثم تبادل التحية من الأطباء المتواجدين في مركز التطعيم بالعاصمة بودابيست.

رئيس وزراء المجر فى مركز اللقاحات
رئيس وزراء المجر فى مركز اللقاحات

 

لحظة الحصول على اللقاح
لحظة الحصول على اللقاح

 

وتعد المجر أولى دول الاتحاد الأوروبي التي تعتمد استخدام اللقاح الصيني الذي لم يحصل حتى الآن على اعتماد الاتحاد، وكذلك تنوي بودابيست اعتماد اللقاح الروسي "سبوتنيك في" الذي لم يحصل أيضا على موافقة الاتحاد الأوروبي.

تحية الاطباء فى المركز
تحية الاطباء فى المركز

 

رئيس وزراء المجر خلال اجراء فحوصات
رئيس وزراء المجر خلال اجراء فحوصات

 

وفى وقت سابق، قال رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان إن المستشفيات فى بلاده ستتعرض لضغط لم يسبق له مثيل على مدار الأسبوعين المقبلين مع دخول هنغاريا أصعب فترة منذ بدء تفشي الوباء.

 

وذكر رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان - في مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية /الخميس/ - " لدي أخبار سيئة فقط نحن نواجه أصعب أسبوعين منذ بداية الوباء"، وأضاف أن عدد الإصابات يرتفع بشكل حاد وسيستمر في الارتفاع بسبب الطفرات الجديدة".


رئيس وزراء المجر

تطعيم رئيس وزراء المجر

كورونا فى المجر

المجر

لقاحات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة