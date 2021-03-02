لجنة العلاقات العامة بالكنيسة توصى بتدريس الانتخابات فى مدراس الأحد

كتب مايكل فارس

انتهت لجنة العلاقات العامة فى المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية من اجتماعها، وقد اقترح الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص ومسئول اللجنة توصية ليتم إقرارها - بعدما تقدم بها خلال انعقاد المجمع المقدس السابق أيضا - وهى أن تكون "المشاركة الوطنية" جزء من مواد مدارس الأحد التى تدرس للأطفال في الكنيسة، مشيرا إلى أن ذلك يعد جزء من الانجيل، فالسيد المسيح كان يجول يصنع خيرا بين الناس وعلم تلاميذه أن يكون لهم شهادة من الآخرين من خلال التعامل معهم.

وأوصت اللجنة، أيضا بتدريس الانتخابات فى كل المراحل بمدارس الأحد والشباب أيضا للتوعية الوطنية معتبرة أن ذلك مشاركة وطنية واجتماعية وليست سياسية ليتم حثهم على المشاركة بجميع الانتخابات سواء اتحاد الطلبة أو النقابات وغيرها لتوعية الشعب اجتماعيا ويكون هناك تواصل مع المجتمع ولكي يكون الاختيار في الانتخابات بمبني على دراسة ووعى.

وفى نفس السياق، انتهت لجنة الأسرة فى المجمع المقدس من اجتماعاتها، وهى تضم 4 لجان فرعية وهى لجنة للمقبلين على الزواج مسئول عنها الأنبا صليب أسقف ميت غمر، ولجنة الأسرة والمتزوجين ومسئول عنها الانبا تيمثاوس، ولجنة المرأة مسئول عنها القمص إبرام إيميل وكيل بطريركية الإسكندرية، ولجنة كبار السن ومسئول عنها الأنبا مكسيميوس أسقف بنها وقويسنا.