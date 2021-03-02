اليوم السابع
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كذبة جديدة لأيمن نور.. الهارب يستقبل معارضا تشاديا ويدعى أنه نائب رئيس البرلمان

الثلاثاء، 02 مارس 2021 08:11 م
كذبة جديدة لأيمن نور.. الهارب يستقبل معارضا تشاديا ويدعى أنه نائب رئيس البرلمان أيمن نور مع المعارض التشادي
القسم الخارجى

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في لافتة تدعو للضحك والسخرية استضاف الهارب الإخواني أيمن نور، رئيس قناة الشرق الإخوانية التي تبث من تركيا، برلمانى تشادى، وادعى أنه نائب رئيس البرلمان التشادى، وهو ما انكشف لاحقا بأنه مجرد نائب مستقل فى البرلمان التشادي.
 
وقال الهارب أيمن نور على صفحته بموقع تويتر: "‏تشرفت أمس الاثنين بمقر أتحاد القوى الوطنية المصرية باستقبال رخيص صالح، نائب رئيس البرلمان التشادي ورئيس لجنة القدس بالبرلمان ونائب رئيس حزب التنمية الليبرالي" مضيفا أن اللقاء التشاوري الودي تناول تطوير العلاقات الدبلوماسية الشعبية الأفريقية وتبادل الخبرات الحزبية والسياسية.
 
بينما كشف مغردون من خلال تعليقاتهم على "تدوينة" الإخوانى الهارب أن رخيص محمد صالح كان النائب الخامس لرئيس البرلمان في عام 2011 وليس الآن، وينتمى لحزب الحرية والتنمية التشادي الذي لديه مقعدين في البرلمان، وحاليا من المعارضة التشادية وغير معروف وليس لديه أى وزن او ثقل في تشاد.
 
ويأتي هذا اللقاء الساخر، في الوقت الذي بدأت فيه جماعة الإخوان الإرهابية تكثيف تحركاتها في الخارج عبر التركى الناطق بالعامية المصرية أيمن نور، بغرض تأسيس كيانات سياسية تكون واجهة للجماعة الإرهابية.
 
كما تأتي هذه التحركات ضمن مخطط يقوده لوبي تنظيم الإخوان في لندن، وينضم إليه محمد البرادعي الذي يكرس هذه الفترة للحشد وتأليب الرأي العام المصري، استباقا لما قد تسفر عنه محاولات الجماعة الإرهابية.

ايمن نور

تركيا

الاخوان

قناة الشرق

الجماعة الارهابية

معارض تشادي

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