قوافل طبية تجوب الدقهلية خلال شهر مارس ضمن مبادرة حياة كريمة

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن خطة القوافل العلاجية لشهر مارس 2021، حرصا على خدمة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية العلاجية لكافة المناطق.

كما أوضح أن مديرية الصحة بالدقهلية قامت بوضع خطة القوافل بمعدل حوالى 6 قوافل طبية علاجية، خلال الشهر على مستوى المحافظة، وستشمل بعضا من مراكز المحافظة مثل بلقاس، جمصة، شربين، ميت غمر، وغيرها من المناطق النائية التى تحتاج إلى الخدمات العلاجية من التخصصات المختلفة وتوفير العلاج اللازم لها وكذا توفير الفحوصات الطبية لجميع المرضى.

جدير بالذكر أن خطة شهر (مارس 2021 م ) تشمل تنفيذ القوافل في:

قرية 53 أبوماضى مركز بلقاس يومى 1 و 2 مارس

وقرية السلول مركز جمصة يومى 5، 6 مارس

وقرية 55 أبو ماضى مركز بلقاس يومى 8، 9 مارس

وقرية الرحمانية مركز ميت غمر يومى 15، 16 مارس

وقرية 37 الدرافيل مركز بلقاس يومى 22، 23 مارس

وقرية بطرس مركز شربين يومى 29، 30 مارس

وأكد مكى، أهمية الاستمرار فى الخطط الدورية لتنفيذ القوافل العلاجيه المجانية وتوسيع قاعدة انتشارها بهدف الوصول إلى جميع قرى ومراكز ومدن المحافظه متمنيا للجميع الصحة والسلامة.