قطاع المعاهد الأزهرية يشيد بالتزام العاملين والطلاب بالإجراءات الاحترازية

كتب لؤى على

أدى طلاب النقل الإعدادى والثانوى الأزهرى اليوم الثلاثاء امتحاناتهم فى رابع أيام الامتحانات ، حيث امتحن طلاب الصف الأول الإعدادى فى القرآن الكريم والمواد الشرعية والعربية، والصف الثانى الثانوى العلمى والأدبى فى التفسير والحديث والتوحيد.

وأكد تقرير غرفة العمليات المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية أن امتحانات اليوم سادتها حالة من الاستقرار والانتظام دون رصد أى شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان.

وفى ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بالمتابعة الميدانية للامتحانات والاطمئنان على انتظامها والالتزام بالتعليمات الصادرة لتنظيم الامتحانات فى ظل جائحة كورونا- تفقد عدد من قيادات ومسئولى قطاع المعاهد والمناطق الأزهرية لجان الامتحانات للتأكد من سلاسة سير أعمال الامتحانات واتباع الإجراءات الاحترازية والتأكد من ارتداء الكمامات والتباعد وتوفير المطهرات وتوفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان.

وقد تفقد الشيخ عوض الله عبد العال، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، مجمع معاهد فتيات البساتين بمنطقة القاهرة الأزهرية، وتفقد الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، معهد خاتم المرسلين بمنطقة الجيزة الأزهرية، كما قام مديرو العموم ولجان المتابعة الميدانية من قطاع المعاهد الأزهرية بزيارات ميدانية للجان الامتحانات.

وأشاد قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ صالح عباس، بالتزام الطلاب والعاملين بالامتحانات بالتعليمات الصادرة واتباع الإجراءات الاحترازية، وهو ما يؤكد حرصهم على الالتزام بتعليمات الجهات الصحية للوقاية من وباء كورونا، وحبهم لهذا الوطن والاجتهاد في تحصيل العلم النافع.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الصف السادس الابتدائي على مستوى الجمهورية (138426) طالبًا وطالبة، وفى الصف الأول الإعدادى (135100) طالبًا وطالبة، وفى الصف الثانى الثانوى الأدبى (71563) طالبًا وطالبة، وفى الصف الثانى الثانوى العلمى (36470) طالبًا وطالبة، وبلغ إجمالى نسبة الحضور للطلاب على مستوى الجمهورية فى جميع اللجان (97.2%).