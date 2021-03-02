قطار المحاكمات..طعن المتهمين بأحداث السفارة الأمريكية ومرافعة دفاع كتائب حلوان

كتب إيهاب المهندس - سليم على

تشهد أورقة المحاكم بالقاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، نظر العديد من القضايا الهامة، ولعل أبرزها نظر طعن المتهمين فى أحداث السفارة الأمريكية الثانية، وسماع مرافعة الدفاع فى محاكمة 2015 متهما بقضية كتائب حلوان.

طعن المتهمين فى أحداث السفارة الأمريكية الثانية

تنظر محكمة النقض، طعن المتهمين بأحداث السفارة الأمريكية الثانية على أحكام المؤبد والمشدد الصادرة بحقهم.

كانت الدائرة 2 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد قضت بالسجن المشدد 15 سنة لـ14 متهما، والمؤبد لمتهم، والسجن المشدد 7 سنوات لأحد المتهمين، وبراءة متهم آخر، فى إعادة محاكمتهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث السفارة الأمريكية الثانية".

سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة 215 متهما فى قضية "كتائب حلوان"

تستمع اليوم الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، لمرافعة الدفاع فى محاكمة 215 متهمًا، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان".

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.