غرفة عمليات تعليم القاهرة تعلن ارتفاع نسب حضور الطلاب فى امتحانات اليوم

كتب سيد الخلفاوى

أكدت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم علي ارتفاع نسب أعداد الطلبة الذين أدوا الامتحان إلكترونيا اليوم بالصف الثانى الثانوي العام حيث بلغت نسبة حضور وأداء الامتحان لبعض الإدارات إلى مائة بالمائة.

وأضافت المديرية، أنه تم التغلب على المشكلات التقنية والفنية التى واجهت الطلبة منذ اللحظة الأولى، حيث ينتشر فريق التطوير التكنولوجى بالمدارس واللجان، لتقديم الدعم الفني للطلبة، ومتابعة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

شهدت المدارس الثانوى، تطبيق الإجراءات الاحترازية على طلاب الصف الثانى الثانوى أثناء دخولهم لأداء امتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث أدى الطلاب فى مادتى الفلسفة والمنطق والأحياء إلكترونيا على التابلت، ونظمت المدارس دخول الطلاب وتطبيق الإجراءات الوقائية، حيث تم قياس درجة حرارة الطلاب باستخدام كواشف حرارية، وأيضا التنبيه على الطلاب بارتداء الكمامة خلال دخولهم المدارس.

وأدى طلاب الصف الثانى الثانوى الامتحان وفق مجموعتين الأولى فى 15 محافظة هى محافظات القاهرة وبورسعيد ودمياط والسويس والشرقية والغربية والبحيرة وبنى سويف والمنيا وقنا وأسوان والأقصر والوادى الجديد ومطروح وشمال سيناء، بينما أدى طلاب باقى المحافظات وهم الإسكندرية والدقهلية والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والفيوم والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسيوط وسوهاج والبحر الأحمر امتحاناتهم من العاشرة صباحا.