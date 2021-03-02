غرفة السياحة: فوز أسوان بجائزة الابتكار الحضرى يؤكد أنها مدينة لا مثيل لها

أسوان – عبد الله صلاح

عبر خيرى محمد على، رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، عن سعادته بفوز أسوان بجائزة قوانغتشو الدولية للإبتكار الحضري من بين 273 مدينة على مستوى العالم، والتى تؤكد على مكانة أسوان سياحياً وحضارياً، مؤكداً أن المدينة السياحية هى بالفعل واحدة من أفضل مدن العالم وكثيراً من مشاهير العالم سجلوا إعجابهم الشديد بمدينة الجنوب ووصفوها بأنها لا مثيل لها.

وأشار رئيس غرفة شركات السياحة، لـ"اليوم السابع"، إلى أن أسوان تتفرد عن غيرها من المدن المصرية، بأنها تضم العديد من المقومات السياحية سواء الآثار المصرية بمختلف حضاراتها كمعابد أبوسمبل وفيله وكوم أمبو وإدفو والمسلة الناقصة وغيرهم، بالإضافة إلى المواقع التراثية والتاريخية مثل السد العالى ومتاحف الالفنتين والنوبة والنيل، بجانب الحديقة النباتية والنزهة النيلية والبيوت النوبية والأسواق السياحية، وغيرها من مقومات طبيعية وحضارية.

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أعلن عن فوز مدينة أسوان بجائزة قوانغتشو الدولية للإبتكار الحضري ضمن أفضل 30 مدينة على مستوى العالم وسيتم النشر والتكريم في المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة بنيويورك.

وأوضح محافظ أسوان، بأن مدينة أسوان تقدمت للمسابقة من بين 273 مدينة تنتمى لـ 60 دولة منهم 175 مدينة جاء ترشيحها من جهات محلية حكومية ليتم بعد ذلك أختيار أفضل 30 مبادرة تعزز الأبتكار الحضرى.

والجدير بالذكر بأن جائزة قوانغتشو أنطلقت منذ عام 2015 وترتكز على الأساليب المبتكرة التي أتخذتها الحكومات المحلية والإقليمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، بجانب تعزيز الأزدهار وجودة حياة مواطنيها بما في ذلك البنية التحتية والخدمات العامة ، والتخطيط التشاركي والشراكات والتكنولوجيا والمرونة والإدماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين .