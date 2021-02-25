اليوم السابع
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انهيار جزئى لسقف الطابق الأول بعقار فيصل المحترق واستمرار تصاعد الأدخنة.. فيديو

الخميس، 25 فبراير 2021 04:45 م
انهيار جزئى لسقف الطابق الأول بعقار فيصل المحترق واستمرار تصاعد الأدخنة.. فيديو عقار فيصل
كتب سيد الخلفاوى

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رصد اليوم السابع، حدوث انهيار جزئى بسقف الطابق الأول بعقار فيصل المحترق ، وذلك بعد اشتعال النيران به قبل 27 يوما، فيما لا تزال الأدخنة تتصاعد من العقار بعد شهر تقريبا من حريقه، وذلك بعد هدم الحوائط بالدورين الثاني والثالث بعد الأرضى لظهور تصدعات بها.

 
وأخلت أجهزة المحافظة مؤخرا العقار من المنقولات الخاصة بالسكان، حيث تم استخدام ونش لإخلاء المنقولات مز الوحدات السكنية.
 
وشهد محيط العقار إجراءات استثنائية حيث تم بدء رصف الطريق المواجه له من جهة سلم حى الهرم، بالإضافة إلى غلق كافة الطرق المؤدية للعقار .
 
وأزالت أجهزة محافظة الجيزة، حوائط عقار فيصل المحترق، بالطابق الأول وذلك لتأمين محيط العقار نظرا لتساقط أجزاء من الحوائط، لوجود تصدعات بها. 
 
وأغلقت الأجهزة الأمنية محيط العقار بالكامل كما أغلقت أسفل كوبرى الطريق الدائرى، وكذلك حارة مرورية أعلى الطريق الدائرى بالقرب من العقار. 
 
يذكر أن المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة 4 متهمين من مسؤولي التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة، للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية المخالفات التي شابت بناء أحد الأبراج السكنية بمحافظة الجيزة ونشوب حريق بمخزن أحذية غير مرخص بهذا العقار والمعروف إعلاميًا "بحريق برج فيصل".
 
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عقار فيصل

حريق عقار فيصل

العقار المحترق

النيابة الادارية

الجيزة

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