عروض تبرز كفاءة رجال الحماية المدنية في اليوم العالمي

كتب محمود عبد الراضي

نظمت الحماية المدنية حفلًا بعنوان "حماية مدنية قوية من أجل الحفاظ على الإقتصاد الوطنى"، وذك فى ضوء الاحتفال السنوى باليوم العالمى للحماية المدنية، وذلك بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية.

وشهد الإحتفال عددا من قيادات وزارة الداخلية والقوات المسلحة والمختصين فى مجال الحماية المدنية، يأتى الإحتفال لتعزيز الثقة لدى المواطنين فى الخدمات التى تقدمها وزارة الداخلية لحماية المواطنين، وعرض قدرات ومهام أجهزة الحماية المدنية التى تقدمها للمواطنين بشكل سريع وفعال، وتقديراً لحجم التضحيات والجهود التى يبذلها رجال الحماية المدنية لحماية الأرواح والممتلكات.

بدأ الاحتفال بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء الحماية المدنية، ثم استهل الحضور مراسم الإحتفال بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الشرطة الأبرار ، وكذا إبراز مدى أهمية دورها فى الحفاظ على الأرواح والتعامل مع المواقف الطارئة ، واستعراض جهودها فى عدد من المجالات أبرزها الإنقاذ البرى والنهرى ، والتعامل مع المفرقعات إلى جانب الخدمات الجماهيرية المتمثلة فى الـتأكد من إستيفاء إشتراطات الوقاية من أخطار الحريق بالمنشآت الكبرى ومراجعة خطط الطوارئ والإخلاء بالمنشآت ودراسة المشروعات الهندسية والتقارير الإستشارية المختلفة ، ومراجعتها بالإضافة إلى عقد الدورات التدريبية للعاملين بالمنشآت المختلفة بمعرفة ضباط الإدارة المتخصصين فى مجالات الحماية المدنية.

وشهد الإحتفال عرض فيلم وثائقى عن دور الحماية المدنية فى المجتمع، بالإضافة إلى تفقد معرض المعدات والتجهيزات الحديثة المستخدمة فى مجالات الحماية المدنية (إطفاء - مفرقعات - إنقاذ برى - إنقاذ نهرى) ، كما تضمن الإحتفال أيضاً عرضاً عملياً حول أبرز مهام الحماية المدنية شمل عمليات الإطفاء والتعامل مع المفرقعات والإنقاذ البرى.

وفى نهاية الحفل قام اللواء مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة بتكريم أسر الشهداء والمصابين من رجال الحماية المدنية والمتميزين من الضباط والأفراد تقديراً وعرفاناً بما قدموه من تضحيات من أجل رفعة الوطن.