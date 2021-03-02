اليوم السابع
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طلاب الثانى الثانوى فى 15 محافظة يبدأون امتحان الأحياء والفلسفة والمنطق

الثلاثاء، 02 مارس 2021 09:21 ص
طلاب الثانى الثانوى فى 15 محافظة يبدأون امتحان الأحياء والفلسفة والمنطق طلاب الصف الثانى الثانوى أثناء دخول اللجان
كتب محمود طه حسين

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بدأ طلاب الصف الثانى الثانوى أداء امتحان مادتى الأحياء للشعبة العلمية والفلسفة والمنطق الشعبة الأدبية، حيث سمحت الوزارة للطلاب بالدخول على منصة الامتحان منذ التاسعة صباحاً، بإجمالى 15 محافظة هى محافظات القاهرة وبورسعيد ودمياط والسويس والشرقية والغربية والبحيرة وبنى سويف والمنيا وقنا وأسوان والأقصر والوادى الجديد ومطروح وشمال سيناء.
 
ويبدأ طلاب باقى المحافظات وهم الإسكندرية والدقهلية والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والفيوم والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسيوط وسوهاج والبحر الأحمر امتحاناتهم من العاشرة صباحا فى نفس المادتين.
 
شهدت المدارس الثانوى تطبيق الإجراءات الاحترازية على طلاب الصف الثانى الثانوى، أثناء دخولهم لأداء امتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث يختبر الطلاب فى مادتى الفلسفة والمنطق والأحياء إلكترونيا على التابلت، ونظمت المدارس دخول الطلاب وتطبيق الإجراءات الوقائية، حيث تم قياس درجة حرارة الطلاب، باستخدام كواشف حرارية، وأيضا التنبيه على الطلاب بارتداء الكمامة خلال دخولهم المدارس.
 
 

التربية والتعليم

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