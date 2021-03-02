اليوم السابع
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تطبيق الإجراءات الاحترازية على طلاب الثانى الثانوى أثناء دخول الامتحانات.. صور

الثلاثاء، 02 مارس 2021 09:07 ص
تطبيق الإجراءات الاحترازية على طلاب الثانى الثانوى أثناء دخول الامتحانات.. صور طلاب الثانى الثانوى أثناء دخول الامتحانات
كتب محمود طه حسين

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شهدت المدارس الثانوية تطبيق الإجراءات الاحترازية على طلاب الصف الثانى الثانوى أثناء دخولهم لأداء امتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث يختبر الطلاب فى مادتى الفلسفة والمنطق والأحياء إلكترونيا على التابلت، ونظمت المدارس دخول الطلاب وتطبيق الإجراءات الوقائية حيث تم قياس درجة حرارة الطلاب باستخدام كواشف حرارية وأيضا التنبيه على الطلاب بارتداء الكمامة خلال دخولهم المدارس.
 
ويؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى الامتحان وفق مجموعتين الأولى فى 15 محافظة هى محافظات القاهرة وبورسعيد ودمياط والسويس والشرقية والغربية والبحيرة وبنى سويف والمنيا وقنا وأسوان والأقصر والوادى الجديد ومطروح وشمال سيناء، حيث يتاح للطلاب الدخول على المنصة منذ التاسعة صباحاً،  بينما يبدأ طلاب باقى المحافظات وهم الإسكندرية والدقهلية والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والفيوم والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسيوط وسوهاج والبحر الأحمر امتحاناتهم من العاشرة صباحا.
 
فيما شددت الإدارات التعليمية على المدارس الابتدائية بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية على تلاميذ الصف السادس الابتدائي خلال أداء الامتحان المجمع متعدد التخصصات والذى يبدأ صباح اليوم.
 
تطبيق الإجراءات الاحترازية على طلاب الثانى الثانوى (2)
 

 

تطبيق الإجراءات الاحترازية على طلاب الثانى الثانوى (3) 
 
 
تطبيق الإجراءات الاحترازية على طلاب الثانى الثانوى (1) 

 


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