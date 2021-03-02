ضبط 30 إسطوانة غاز و22 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية بالغربية

الغربية _ محمد طارق

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية فى محافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل الوزارة، حملة مكبرة لضبط الأسواق ومصادرة السلع غير الصالحة للاستهلاك، وذلك بتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية .

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 30 أسطوانة غاز كبيرة الحجم تزن الواحدة 25 كجم مع سائق سيارة ربع نقل بالإتفاق مع صاحب مستودع بالتصرف في الحصة كاملة، حيث تم ضبطه مخالفا خط السير وتم التحفظ على الكمية.

كما تم ضبط عدد 22 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل محل بقالة بقرى كفر الزيات وتحرر محضر بالواقعة.