ضبط صاحب مخبز استولى على 1.4 مليون جنيه من أموال الدعم

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الجهود عن ضبط 1212 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (2,8 طن "دواجن") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية .

ونجحت الجهود في ضبط (6,350 طن "مسلى – كاكاو – نشا – سكر – مكسبات طعم - كابتشينو" مجهولة المصدر معبأة داخل عبوات وشكائر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية- "مستلزمات إنتاج" 12528 عبوة شيكولاتة – 3,32 طن شيكولاته سائلة مغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية مسجلة منتج نهائى - 48590 عبوة فارغة مغشوشة ومقلدة لذات العلامة التجارية – 3 خط إنتاج) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن شركة للصناعات الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الجهود من ضبط (11,2 طن "ملح طعام") معبأ داخل شكائر مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة وبدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ومجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج ملح الطعام بدون ترخيص) بمحافظة الغربية، وضبط (2,8 طن شعرية سريعة التحضير) معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية مسجلة بدون مستندات مجهولة المصدر ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية .

وأسفرت الجهود عن ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة الجيزة) لإستيلائه على مبلغ مالى قدره (1,494,709جنيه) من أموال الدعم من خلال التلاعب وإختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82 % ، وبيعها فى السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز.

وتمكنت الجهود من ضبط (21000 قطعة مسلتزمات طبية بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية الصحية – 12128 عبوة أدوية خاصة بعلاج العديد من الأمراض المزمنة) مهربة جمركياً وغير مسجلة ومحظور تداولها بالأسواق وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن للأدوية والمستلزمات الطبية بدون ترخيص) بمحافظة الغربية.

ونجحت الجهود في ضبط (94) قضية تلاعب فى أسعار السجائر بإجمالى مضبوطات بلغت (11992) عبوة سجائر .. أبرزها ضبط (مالك محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر - بمحافظة الجيزة) وبحوزته (1800) عبوة سجائر "مختلفة الأنواع"، قام المذكور بحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول، وضبط (مالك محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر - بمحافظة القاهرة) وبحوزته (1530) عبوة سجائر "مختلفة الأنواع"، قام المذكور بحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول .

وتمكنت الجهود من ضبط (مالك محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر - بمحافظة الجيزة)، وبحوزته (1450) عبوة سجائر "مختلفة الأنواع"، قام المذكور بحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول .