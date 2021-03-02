اليوم السابع
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ضبط أكثر من 302 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى

الثلاثاء، 02 مارس 2021 01:09 م
ضبط أكثر من 302 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى لحوم فاسدة
كتبت أسماء نصار

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كشف تقرير للهيئة العامة للخدمات البيطرية أن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال شهر فبراير حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 302 طن و75 كيلو لحوم. 
 
أوضح التقرير أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 982 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.
 
الجدير بالذكر أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الاصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن حفاظا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الادمي.
 

لحوم

دواجن

أسماك مجمدة

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