ضبط طن جبن رومى غير صالح للاستهلاك الآدمى فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

شنت مديرية التموين بالإسماعيلية، تحت إشراف حامد إبراهيم حامد، مدير عام مديرية التموين، حملة مكبرة بجميع قطاعات المحافظة وتوابعها، بهدف التأكد من مصدر المنتجات الغذائية من خلال حملاتها بالمنطقة الصناعية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، باِستكمال مديرية التموين للحملات على المحلات والمنافذ والمصانع للتأكد من سلامة المواد الغذائية.

أسفرت الحملة عن ضبط مصنعين في المنطقة الصناعية بالمدينة الجديدة بمركز ومدينة القنطرة شرق بدون ترخيص وبداخلهم 1312 كيلو جبن رومي، 900 كيلوجرام شرش لبن، 700 كيلوجرام ملح، 40 كيلوجرام زبده جميعهم مجهولة المصدر وتم التحفظ عليهم.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 43 كيلو جرام مقرمشات بأحد المحامص بحي ثان مجهولة المصدر، وتم ضبط 20 كيلوجرام لحوم بأحد محلات الجزارة مذبوحة خارج السلخانة وقد تكون ناقلة للأمراض، وضبط 60 زجاجة مياة غازية منتهية الصلاحية بأحد المحلات بحي ثالث.

وشدد محافظ الإسماعيلية على اِتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتحفظ على الكميات المضبوطة، مشيرًا إلى أن من أولويات الجهاز التنفيذي هو صحة المواطن.