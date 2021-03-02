اليوم السابع
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ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة فى 5 صيدليات بالمنوفية

الثلاثاء، 02 مارس 2021 10:24 ص
ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة فى 5 صيدليات بالمنوفية أدوية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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شنت مديرية الصحة بالمنوفية برئاسة الدكتور فيصل محمود جودة، حملة مكثفة على صيدليات مدينة شبين الكوم، وذلك بتوجيهات من مدير عام إدارة الصيدلة الدكتور ناصر أبو حسين، والدكتور هانى عبد العال شمس الدين مدير التفتيش الصيدلى، ومفتشى الصيدلة بالمديرية وبدعم من مفتشى الصيدلة بإدارة بندر شبين الكوم .

ومرت الحملة التفتيشية على 31 مؤسسة صيدلية، وتبين تغيب المدير فى 4 صيدليات، فيما تم ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة فى 5 صيدليات ، وعثر على أدوية مهربة وأخرى مخالفة للتسعير الجبرى فى صيدلية معروضة للبيع، وقدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بحوالى 67000 جنيه تقريباً .

وتم تحرير 5 محاضر جنح شبين الكوم وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك  .

يأتى ذلك بناء على توجيهات اللواء إبراهيم ابو ليمون، محافظ المنوفية، وتعليمات هيئة الرقابة الإدارية بالمنوفية، وهيئة الدواء المصرية بضبط سوق الدواء المصرية وتكثيف الحملات التفتيشية على المؤسسات الصيدلية داخل نطاق المحافظة

 

 


محافظ المنوفية

وكيل وزارة الصحة بالمنوفية

حملات تفتيش على الصيدليات

ضبط ادوية مخالفة للتسعيرة

المنوفية

ضبط ادوية مهربة

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