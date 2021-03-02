صحفى فى ميانمار يبث على الهواء إطلاق الشرطة النار أثناء اعتقاله

(رويترز)

بث صحفى من ميانمار، على الهواء إطلاق الشرطة النار بالقرب من شقته أثناء اعقتاله فى حملة على المتظاهرين، وسُمع كاونج ميات هلينج ، مراسل محطة صوت بورما الديمقراطى وهو يصرخ فى المقطع الذى تم تصويره فى بلدة ميكى الساحلية الجنوبية "النجدة ،النجدة، إنهم يطلقون النار علي".

وتم تصوير المقطع من شرفة بالطابق الأول مع تسليط الشرطة ضوءا من الشارع فى الأسفل ومطالبته بالنزول، وسمع صوت شخص يسحب الباب الأمامى على ما يبدو ثم خيمت سحابة من الدخان على الشرفة مصحوبة بأصوات تبدو كصوت إطلاق نار.

وأكدت المحطة فى بيان اعتقال كاونج ميات هلينج ودعت إلى الإفراج عنه وإطلاق سراح الصحفيين المحتجزين الآخرين.

وقال ضابط رد على الهاتف فى مركز شرطة بلدة ميكى إنه لم يتم تأكيد أنباء اعتقال الصحفى ثم أغلق الهاتف، وتم اعتقال 6 صحفيين خلال الاحتجاجات فى مدينة يانجون الرئيسية فى الأيام الأخيرة.