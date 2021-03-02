صحة بنى سويف: تطعيم 469 ألفا و974 طفلا ضد شلل الأطفال ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

اعلنت مديرية الشؤون الصحة ببنى سويف، اليوم الثلاثاء، عن تجريع 469 الف و974 طفل بنسبة 83% ، ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان ، والتى تستمر على مدار 4 أيام ، حتى غدا 3 مارس، لتطعيم الأطفال فى المرحلة العمرية من عمر يوم حتى 5 سنوات، بإجمالى عدد الأطفال المستهدف تطعيمهم فى الحملة نحو 566 ألفا و444 طفلًا وطفلة بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة.

وقال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، إن استراتيجية العمل بالحملة تعتمد على التطعيم من منزل إلى منزل ومن شقة لأخرى على مستوى الإدارات الصحية السبع، من خلال 193 مركز تطعيم و 1563 فرق تطعيم ثابتة ومتحركة، منها 224 فرقة ثابتة و1339 متحركة، حيث تستهدف الحملة رفع الحالة المناعية للأطفال الأقل من 5 سنوات، فضلا عن رفع المناعة بين الأطفال، لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

كان الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، قد اصدر توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية، بالتعاون مع فرق الحملة لتطعيم جميع الأطفال المستهدفين فى كل أنحاء مدن ومراكز وقرى المحافظة، كذلك تذليل اى عقبات تواجهمم، مطالبا المواطنين بالتعاون مع اعضاء فرق الحملة.

وكانت محافظة بنى سويف قد نوهت فى وقت سابق من خلال وسائل الإعلام المختلفة وأئمة المساجد خلال صلاة الجمعة، ورعاة الكنائس خلال القداسات بالتنويه عن موعد الحملة وأهميتها للأطفال.