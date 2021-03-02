"صحة أسوان": تطعيم 96% من المستهدفين فى حملة "شلل الأطفال" بالمحافظة

أسوان – عبد الله صلاح

قال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائى بأسوان، إن حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بأسوان أسفرت خلال اليوم الثالث، عن تطعيم 246 ألفا و37 طفلا بنسبة 96% من بينهم 623 طفلا من أبناء الوافدين، وذلك من إجمالي عدد الأطفال المستهدفين بالمحافظة، والذي يبلغ عدد 257 ألفا و219 طفلا.

وأضاف الدكتور أبو المجد، فى بيان صحفى، أنه يتم عقد اجتماع يومى على مستوى مسئولى الصحة بالمحافظة طوال أيام الحملة والتى تستمر حتى غدا 3 مارس، لتقييم ومتابعة جهود الحملة.

وأشار مدير الطب الوقائى، إلى أن الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال من سن يوم إلى سن 5 سنوات، عن طريق فرق متحركة وثابتة بإجمالى 1201 فريق، مشيراً إلى أن الحملة تأتي ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض.