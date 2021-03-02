اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 مارس 2021 01:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شكرى يستقبل وزيرة خارجية السودان فى قصر التحرير ومؤتمر صحفي بعد قليل

الثلاثاء، 02 مارس 2021 12:35 م
شكرى يستقبل وزيرة خارجية السودان فى قصر التحرير ومؤتمر صحفي بعد قليل شكري ونظيرته السودانية
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل وزير الخارجية سامح شكرى منذ قليل وزيرة خارجية جمهورية السودان مريم صادق المهدى، وذلك لعقد جلسات مباحثات مشتركة ويعقبها مؤتمر صحفي مشترك.
 
 
وتناول اللقاء  الذي يعقد بقصر التحرير  العلاقات المصرية السودانية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إلى جانب القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
 
 
كما يعقد الوزيران شكرى ونظيرته السودانية مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام الاجتماعات لاستعراض ملفات التعاون بين البلدين، والتعليق علي عدد من قضايا المنطقة.

 


سامح شكري

مريم صادق المهدي

علاقات مصر والسودان

اخبار مصر

الخارجية المصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة