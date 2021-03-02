شعبة الذهب: تراجع أسعار المعدن النفيس قد تزيد الطلب فى مصر

كتب إسلام سعيد

كشف هاني جيد رئيس شعبة الذهب ، إن الهبوط الذي تشهده الأسعار في السوق المصري قد تزيد الطلب على الذهب خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن هبوط المعدن النفيس في السوق المحلي جاء نتيجة انخفاض عالمي بنهاية فبراير 2021 بنسبة تقارب من 3.5 % وهذا بسبب ارتفاع عائدات السندات الأمريكية

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عودة الطلب على المعدن النفيس عالمياً أمر متوقع مع الهبوط الكبير في الأسعار، لأن المستثمرين يتجهون لشراء المعدن النفيس مع هبوط الأسعار بهدف المضاربة وتحقيق أرباح، لذلك التوقعات تشير إلي تحرك نحو الارتفاع في الأسعار ولو بشكل مؤقت لحين تلاشي آثار ارتفاع عائد السندات.

وأشار إلى أن الاتجاه الحالي للذهب مستهل تعاملات مارس 2021 نحو الصعود بنسبة 0.83% ، لافتاً إلى إمكانية تغير مجريات التداول على الذهب عالمياً بسبب خطة التحفيز الأمريكية التي تؤثر باستمرار على قرارات المستثمرين وصناديق الاستثمار.

وقال إن أسعار الذهب تتأثر حالياً بارتفاع عوائد سندات الخزانة الامريكية لأجل 10 سنوات لمستوي 1.6% وهو أعلى مستوى في عام وهو ما تسبب في رفع قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى، وهذا انعكس على تداول الذهب.