سقوط مقذوف عسكرى فى مدينة جازان السعودية وإصابة 5 مدنيين

رويترز

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الدفاع المدني في المملكة قال إن مقذوفا عسكريا أطلقته "عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران" سقط في مدينة جازان فأصاب خمسة مدنيين، بينهم ثلاثة مدنيين ومقيمان من اليمن.

وقالت الوكالة نقلا عن المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي أن المصابين تعرضوا "لإصابات متوسطة نتيجة تطاير شظايا وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية المناسبة، كذلك تضرر منزلان ومحل تموينات وثلاث مركبات مدنية بعدة أضرار مادية".