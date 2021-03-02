اليوم السابع
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سقوط مقذوف عسكرى فى مدينة جازان السعودية وإصابة 5 مدنيين

الثلاثاء، 02 مارس 2021 12:34 ص
سقوط مقذوف عسكرى فى مدينة جازان السعودية وإصابة 5 مدنيين جازان
رويترز

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ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الدفاع المدني في المملكة قال إن مقذوفا عسكريا أطلقته "عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران" سقط في مدينة جازان فأصاب خمسة مدنيين، بينهم ثلاثة مدنيين ومقيمان من اليمن.

وقالت الوكالة نقلا عن المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي أن المصابين تعرضوا "لإصابات متوسطة نتيجة تطاير شظايا وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية المناسبة، كذلك تضرر منزلان ومحل تموينات وثلاث مركبات مدنية بعدة أضرار مادية".

 

 

 


السعودية

ميليشيا الحوثى

اليمن

الدفاع المدنى السعودى

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