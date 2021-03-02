اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 مارس 2021 12:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

سفير مصر بروسيا يشيد بجهود الدارسين فى الخارج.. ويدعو لمواصلة الجهود

الثلاثاء، 02 مارس 2021 12:33 ص
سفير مصر بروسيا يشيد بجهود الدارسين فى الخارج.. ويدعو لمواصلة الجهود سفير مصر بروسيا إيهاب نصر
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كرم إيهاب نصر سفير مصر فى روسيا الاتحادية، المتميزين من أعضاء البعثة التعليمية فى روسيا من أصحاب براءات الاختراعات أو من نشروا أبحاث علمية فى مجلات ودوريات علمية مرموقة خلال عام 2020.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، عبر موقع "فيسبوك"، ألقى السفير كلمة أكد خلالها على متابعة جميع أجهزة الدولة لأبنائها الدراسين فى الخارج، مشيدًا بالإسهامات العلمية التى حققها أعضاء البعثة التعليمية المصرية فى روسيا، وداعيًا لمواصلة هذا الجهد.

وحرص السفير كذلك على توزيع شهادات تكريم على عدد من أعضاء البعثة التعليمية، وذلك بمقر المكتب الثقافى المصرى فى موسكو.

 


مصر

روسيا

السفير إيهاب نصر

البعثة التعليمية فى روسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة