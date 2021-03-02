سفير مصر بروسيا يشيد بجهود الدارسين فى الخارج.. ويدعو لمواصلة الجهود

وكالات

كرم إيهاب نصر سفير مصر فى روسيا الاتحادية، المتميزين من أعضاء البعثة التعليمية فى روسيا من أصحاب براءات الاختراعات أو من نشروا أبحاث علمية فى مجلات ودوريات علمية مرموقة خلال عام 2020.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، عبر موقع "فيسبوك"، ألقى السفير كلمة أكد خلالها على متابعة جميع أجهزة الدولة لأبنائها الدراسين فى الخارج، مشيدًا بالإسهامات العلمية التى حققها أعضاء البعثة التعليمية المصرية فى روسيا، وداعيًا لمواصلة هذا الجهد.

وحرص السفير كذلك على توزيع شهادات تكريم على عدد من أعضاء البعثة التعليمية، وذلك بمقر المكتب الثقافى المصرى فى موسكو.