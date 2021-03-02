سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-3-2021 بالبنوك أمام الجنيه المصرى

كتبت ريهام الباشا

ارتفع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-3-2021 ، في بداية التعاملات الصباحية للبنوك أمام الجنيه المصرى، بمقدار يتراوح ما بين القرش لقرشين، مرتفعا بقيمة قرشين فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر ليسجل 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وسجل فى البنك التجارى الدولى cibارتفاعا عند 15.68 جنيه للشراء ، 15.78 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع.

وعلى صعيد آخر، تراجعت العملة المشفرة "بيتكوين" إلى أدنى مستوياتها منذ الثامن من فبراير في معاملات هزيلة الأحد الماضي، ونزلت 3.7% عن إغلاق يوم الجمعة مع استمرار هبوطها عن المستوى القياسي المرتفع الذي يقترب من 60 ألف دولار وفقا لرويترز.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



15.66 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.64 جنيه.

15.76 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.74 جنيه.

سعر الدولار فى بنك مصر



15.66 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.64 جنيه.

15.76 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.74 جنيه.

سعر الدولار فى بنك عودة



15.68 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.66 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



15.68 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.66 جنيه.

15.78 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.76 جنيه.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



15.66 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.65 جنيه .

15.76 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.75 جنيه.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى



15.68 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.66 جنيه.

15.78 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.76 جنيه.

سعر الدولار فى بنك القاهرة



15.68 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.66 جنيه.

15.78 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.76 جنيه.