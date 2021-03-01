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تعرف على سعر الدولار اليوم الاثنين أول أيام شهر مارس

الإثنين، 01 مارس 2021 10:03 ص
تعرف على سعر الدولار اليوم الاثنين أول أيام شهر مارس الدولار
كتبت ـ سماح حمدى

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شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 1-3-2021 بأول أيام شهر مارس، ارتفاعا بقيمة قرش لـ قرشين "في بداية التعاملات الصباحية للبنوك أمام الجنيه المصرى، حيث سجل ارتفاعا بقيمة "قرش واحد" فى البنك الأهلى المصرى لـ 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، أما فى بنك الاسكندرية ارتفع بقيمة "قرشين" ليسجل 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع
 
 
ونزل الدولار عن أعلى مستوى في أسبوع الذي سجله في الجلسة السابقة مما يزيد من جاذبية الذهب لحاملي العملات الأخرى.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.65 جنيه للشراء.
 
15.75 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.64 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.63 جنيه.
 
15.74 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.73 جنيه.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.63 جنيه.
 
15.74 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.73 جنيه.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.66 جنيه للشراء.
 
15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.66 جنيه للشراء.
 
15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.65 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.63 جنيه .
 
15.75 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.73 جنيه.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.66 جنيه للشراء.
 
15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.
 
15.76 جنيه للبيع.  

أسعار الدولار

سعر الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم

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