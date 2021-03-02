رئيس منطقة الأزهر بالدقهلية يزور الطلاب المصابين بحادث الميكروباص

الدقهلية شريف الديب

زار الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية ‏الأزهرية للمستشفى الدولى بالمنصورة؛ بالتنسيق مع الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، لمتابعة الحالة الصحية للطلاب بدر محمد محــمود ‏إبراهيم ، وفارس محمد محمود مراد ، وأحمد ناجى عبد المنعم خلف ، المصابين جراء حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة أثناء عودتهم من أداء الامتحان، والذين تم نقلهم للعناية ‏المركزة.

وكذلك الطلاب محمد محمود فرحات إبراهيم ، والسيد إبراهيم إبراهيم طعيمة، ومحمد ‏إبراهيم إبراهيم طعيمة، والذين تعرضوا لحادث أثناء بعد خروجهم من لجان الامتحان ‏وسقوطهم بالميكروباص الذى استقلوه بإحدى الترع بالطريق المجاور، وقد تم نقلهم ‏للمستشفى الدولى بالمنصورة.‏

وقد خرج أمس 5 طلاب من المستشفى، وثلاثة بقسم بدر محمد محمود سالم، وفارس ‏محمد محمود مراد، وأحمد ناجى عبد المنعم وجميعهم بالصف الأول الثانوى بالقسم العلمي، ‏وتم مقابلة الدكتور خالد سمرة مدير العناية المركزة ، وأكد تعافى الطلاب وتماثلهم للشفاء وأن ‏حالتهم مستقرة.

‏وقد أثنى الطلاب على العناية التى تقدمتها إدارة المستشفىلهم واتفق رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية والدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، على عقد امتحانات الطلاب بلجنة خاصة داخل المستشفى.

وقدمت منطقة الدقهلية الأزهرية الشكر للدكتور سعد مكى، وكيل وزارة ‏الصحة بالدقهلية، والدكتور أحمد حشيش مدير المستشفى الدولي، والدكتور محمد الموافق ، ‏المنسق الصحى للسمنة، ورعاية الطلاب، وهيئة التمريض بالمستشفى.‏



أحد المصابين بالمستشفى



رئيس منطقة الأزهر بالدقهلية يزور المصابين



رئيس منطقة الأزهر بالدقهلية