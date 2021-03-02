رئيس جامعة كفر الشيخ يشيد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية فى الامتحانات.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، انتظام الامتحانات وفق الضوابط التي أقرها مجلس الجامعة، مشدداً على تواجد أستاذ المادة للرد على أى استفسارات من الطلاب.

وأشار إلى أنه يشيد بانتظام سير الامتحانات والتدابير الخاصة براحة الطلاب في الفترات الامتحانية الثلاثة، بما يضمن توفير وسائل الراحة لأداء امتحاناتهم من حيث توفير الإضاءة والتهوية المناسبة في اللجان متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب، ووجه بتوفير سبل الرعاية للطلاب ذوي القدرات الخاصة وتوافر اللجان الطبية داخل الكليات، واستمع لآراء الطلاب حول الورقة الإمتحانية ومراعاة توزيع الأسئلة على الوقت المخصص للامتحان.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية للاطمئنان على سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2020 - 2021 م في كلية التجارة، برفقة الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بحضور عميد كلية التجارة الدكتور شيرين أبو وردة .



إجراءات احترازية وبوابات بجامعة كفر الشيخ



تفقد رئيس الجامعة للجان الامتحانات