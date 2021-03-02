اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 مارس 2021 07:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة طنطا : منظومة إلكترونية متكاملة لتلقى الشكاوى والمقترحات

الثلاثاء، 02 مارس 2021 07:38 م
رئيس جامعة طنطا : منظومة إلكترونية متكاملة لتلقى الشكاوى والمقترحات صورة أرشيفية
الغربية _ عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا عن إطلاق منظومة إلكترونية متكاملة لتلقى الشكاوى والمقترحات، موضحًا أن المنظومة الجديدة تستهدف حث جميع منسوبى الجامعة والمجتمع المدنى بأكمله على التواصل مع إدارة الجامعة وتتيح سرعة الاستجابة والرد بصورة موضوعية وجدية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المنظومة الجديدة تضم الخط الساخن وموقع الجامعة الالكترونى الخاص بالشكاوى والمقترحات، بالإضافة إلى البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، مؤكدًا استهداف المنظومة تحقيق أعلى نسبة إنجاز وسرعة في حسم الشكاوى، وإرساء قواعد الشفافية والنزاهة والعدالة فى منظومة العمل الادارى بكافة الكليات والمستشفيات الجامعية والوحدات ذات الطابع الخاص بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء العام.

 


جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا

منظومة تلقى الشكاوى

جامعه طنطا

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة