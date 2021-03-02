اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 مارس 2021 06:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة سوهاج: منع أستاذ القانون صاحب سؤال بنى شرقى من التدريس فى الجامعة

الثلاثاء، 02 مارس 2021 05:49 م
رئيس جامعة سوهاج: منع أستاذ القانون صاحب سؤال بنى شرقى من التدريس فى الجامعة رئيس جامعة سوهاج
سوهاج – محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحدث الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس جامعة سوهاج، حول القرارات التى اتخذها في واقعة قيام أحد أعضاء هيئة التدريس بوضع سؤال عن اللاعب المغربى أشرف بن شرقي لاعب الزمالك.
 
وقال الدكتور أحمد عبد العزيز، لـ"اليوم السابع"، إنه عقد عدد من اللقاءات السريعة الخاصه بهذه الواقعة، مؤكدا حب الجماهير المصرية، للاعب الزمالك أشرف بن شرقى.
 
 
وأكد رئيس جامعة سوهاج، أن هذا التصرف فردى من عضو هيئة تدريس لا يمس بالعلاقات مع الشعب المغربى، مشيرا إلى أن وضع الامتحانات يتم عن طريق عضو هيئة التدريس في الجامعة التى لا تعلم إدارتها شيئا عن الامتحانات.
 
وأوضح بأنه على الفور قرر وقف انتداب الأستاذ الذى وضع سؤال "بن شرقى" في كلية الحقوق الفرقة الرابعة "مادة القانون الدولى الخاص"، ومخاطبة رئيس جامعة أسيوط للتحقيق في الواقعة حيث أن الأستاذ منتدب من جامعة أسيوط.
 
وتابع الدكتور عبد العزيز: إننا نقدر اللاعب وأسرته والشعب المغربي، وندين ما قام به الأستاذ، مؤكدا أن أسئلة الامتحانات تكون سرية ولا يطلع عليها إلا أستاذ المادة، وأن الجامعة فؤجت بالسؤال، كما فؤجى به الطلاب، ونقدر جماهير وشعبية نادى الزمالك، ونؤكد على احترامنا الكامل للجميع.
 
واستطرد، أنه فيما يخص وضع السؤال فى الامتحان فإن سيتم احتساب درجة السؤال للطلاب ولن يتم إلغاؤه.

 


اشرف بن شرقى

بن شرقى

جامعة سوهاج

سوهاج

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة