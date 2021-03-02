رئيس جامعة سوهاج: منع أستاذ القانون صاحب سؤال بنى شرقى من التدريس فى الجامعة

وقال الدكتور أحمد عبد العزيز، لـ"اليوم السابع"، إنه عقد عدد من اللقاءات السريعة الخاصه بهذه الواقعة، مؤكدا حب الجماهير المصرية، للاعب الزمالك أشرف بن شرقى.

وأكد رئيس جامعة سوهاج، أن هذا التصرف فردى من عضو هيئة تدريس لا يمس بالعلاقات مع الشعب المغربى، مشيرا إلى أن وضع الامتحانات يتم عن طريق عضو هيئة التدريس في الجامعة التى لا تعلم إدارتها شيئا عن الامتحانات.

وأوضح بأنه على الفور قرر وقف انتداب الأستاذ الذى وضع سؤال "بن شرقى" في كلية الحقوق الفرقة الرابعة "مادة القانون الدولى الخاص"، ومخاطبة رئيس جامعة أسيوط للتحقيق في الواقعة حيث أن الأستاذ منتدب من جامعة أسيوط.

وتابع الدكتور عبد العزيز: إننا نقدر اللاعب وأسرته والشعب المغربي، وندين ما قام به الأستاذ، مؤكدا أن أسئلة الامتحانات تكون سرية ولا يطلع عليها إلا أستاذ المادة، وأن الجامعة فؤجت بالسؤال، كما فؤجى به الطلاب، ونقدر جماهير وشعبية نادى الزمالك، ونؤكد على احترامنا الكامل للجميع.

واستطرد، أنه فيما يخص وضع السؤال فى الامتحان فإن سيتم احتساب درجة السؤال للطلاب ولن يتم إلغاؤه.