رئيس جامعة الأقصر يستقبل وفد "معلومات الوزراء" لتنفيذ برنامج الذاكرة المؤسسية

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم، الثلاثاء، بمقر جامعة الأقصر وفدا من مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك للعمل على تنفيذ مشروع برنامج الذاكرة المؤسسية "نظام إدارة المؤسسة الالكتروني"، والذى يعد أحد البرامج الرائدة والمتخصصة فى مجال إدارة المؤسسات إلكترونياً.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه خلال اللقاء تمت مناقشة إمكانية تنفيذ مشروع برنامج الذاكرة المؤسسية "نظام إدارة المؤسسة الالكتروني"، والذى يعد أحد البرامج الرائدة والمتخصصة فى مجال إدارة المؤسسات إلكترونيا من خلال ما يتيحه من أساليب لمتابعة وتطوير الأداء الإدارى الداخلى عن طريق تكامل الأعمال فى التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم، وربط كافة الإدارات والقطاعات داخل الجامعة بمواردها البشرية والمعلوماتية والتكنولوجية والإدارية، للعمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية للجامعة، بجانب بناء مخزون معرفى من خلال إنشاء قاعدة معلوماتية تشمل كل المعارف والبيانات عن الجامعة لتسهيل عمليتى التحديث والتطوير، علاوة على توفير منظومة لإدارة وتوثيق العلاقات الخارجية مع الجهات المتعاملة مع الجامعة، حيث ضم الوفد كل من اللواء عصام خضر مستشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور ياسر درويش ، والدكتور ياسر درويش مدير إدارة تنمية الأعمال، والمهندس مدحت البكرى مدير إدارة نظم المعلومات والمهندسة هيام عادل مدير إدارة الخدمات الاحترافية، وبحضور الدكتور محمد رمضان المدير التنفيذى لمعلوماتية جامعة الأقصر، والدكتور أحمد حمدى مدير الموقع الإلكترونى لجامعة الأقصر .

وقام رئيس الجامعة، بعقد اجتماع مع مسئولى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وعمداء ووكلاء الكليات وأمين عام الجامعة المساعد ومديرى الإدارات العليا بالجامعة وأمناء الكليات، وخلال الإجتماع استعرض الوفد عرضا موجزا عن البرنامج الذى يتيح العديد من المزايا كالإتاحة الكاملة للمعلومات الخاصة بالجامعة والعاملين بها، والاستخدام الأمثل لموارد الجامعة ورفع مستوى الكفاءة بها، بالإضافة إلى مساعدة الإدارة العليا فى إدارة أعمال الجامعة ومواردها البشرية وتوفير عدد من الخدمات الإليكترونية لمستخدمى النظام بما يسمح لهم بالحوار والمناقشة والتواصل الإليكترونى، فضلاً عن حفظ وتوثيق كافة الأنشطة الرئيسية والفرعية والوثائق والبيانات الأساسية الخاصة بالجامعة إليكترونيا.

كما تتضمن المكونات الرئيسية للنظام خطط العمل(الخطة الإستراتيجية/الأنشطة غير المخططة)، والتكليفات(تكليفات الإدارة العليا /التكليفات الداخلية)، وإدارة العملاء(الجهات الخارجية /مسؤولى الاتصال /العلاقات الخارجية)، وتنمية الموارد البشرية (أنشطة التدريب/ أنشطة التعلم الذاتي/ أجندة التدريب)والصادر والوارد ، والتوثيق الإليكترونى والخدمات الإليكترونية (القضايا/المراسلات الإليكترونية/دائرة الحوار/التصويت/الروابط الخارجية)، وتقييم الأداء ودليل الاتصال الداخلى وأخبار الجامعة والتنويهات الداخلية.

وأشار رئيس الجامعة، إلى حرص الجامعة على تفعيل منظومة برنامج الذاكرة المؤسسية بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء، حيث تتسق أنظمة ومحاور ومعطيات البرنامج مع جهود جامعة الأقصرالتى تهدف إلى تأهيل وتجهيز متطلبات مشروع التحول الرقمى التى تنفذه الدولة، كما أشار الدكتور محجوب رئيس الجامعة بأنه سوف يتم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة الأقصر ومركز المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء خلال الفترة القادمة.