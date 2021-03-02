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رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية..صور

الثلاثاء، 02 مارس 2021 07:22 م
رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية..صور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع المجموعة الاقتصادية بحضور عدد من الوزراء.
 
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