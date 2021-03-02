رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية..صور

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع المجموعة الاقتصادية بحضور عدد من الوزراء.
رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية..صورالثلاثاء، 02 مارس 2021 07:22 م
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الحكومة تناقش التصور المقترح لصندوق تنمية الأسرة تمهيدا لعرضه على الرئيسالثلاثاء، 02 مارس 2021 04:47 م
الحكومة: إنشاء 57 وحدة صحية جديدة و40 مركزاً طبياً ضمن المشروع القومى لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة".. ومصر ستتلقى 300 ألف جرعة جديدة هدية من لقاح "سينوفارم" الصينى.. وبدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنةالثلاثاء، 02 مارس 2021 03:52 م
الحكومة: مصر ستتلقى 300 ألف جرعة جديدة كهدية من لقاح كورونا "سينوفارم"الثلاثاء، 02 مارس 2021 03:37 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة