رئيس أرمينيا يرفض إقالة رئيس الأركان ويحيل القرار للمحكمة الدستورية

كتب سمير حسنى

رفض رئيس أرمينيا أرمن سركسيان، التصديق على قرار رئيس الوزراء نيكول باشينيان، والمتعلق بإقالة رئيس الأركان ، ويحيله للمحكمة الدستورية، بحسب مصادر إعلامية.

كان رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، قال الاثنين، إنه لا يستبعد إمكانية إجراء انتخابات برلمانية مبكرة هذا العام في حال موافقة المعارضة على ذلك.

أضاف رئيس الوزراء أرمينيا أثناء مشاركته في مسيرة لأنصاره فى العاصمة يريفان، أن إحدى الكتلتين المعارضتين فى البرلمان، وهى كتلة حزب أرمينيا المستنيرة، قد أيدت هذا الاقتراح عمليا عندما طرحته، وتبقى مسألة معرفة موقف كتلة أرمينيا المزدهرة.

وأضاف رئيس الوزراء أرمينيا، أنه فى حال موافقة المعارضة البرلمانية، يمكن إجراء الانتخابات خلال العام الجارى.