دورة تدريبية للأطباء والتمريض والفنيين بمستشفى الحميات بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد قسم مكافحة العدوى بمستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد بمحافظة الأقصر، بالتعاون مع قسم التدريب وقسم الجودة، فعاليات دورات تدريبية للفريق للأطباء والممرضين وفنيين الأشعة بالمستشفى، وذلك فى عدة مجالات وتحت رعاية الدكتور محمد محمد الرملى مدير مستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد بمحافظة الأقصر.

وتم خلال الدورات تقديم تدريب مكافحة العدوى عن "الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى"، وقام بالتدريب الدكتور عبد الرازق عبد الفتاح الطيب، رئيس قسم مكافحة العدوى، وكذلك تدريب عن الجودة ومعاييرها والتسجيل الطبى الصحيح والنتائج الحرجة وأخطاء تمريضية شائعة وعلاجها، حيث قامت بإلقاء المحاضرة الدكتورة نانسى بشرى برسوم رئيس قسم الجودة بالمستشفى، وحضر التدريب الذى تكرر على يومين متتالين عدد كبير من أعضاء المستشفى وكانت الاستفادة كبيرة جدا.

وكانت قد شهدت مستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد بمحافظة الأقصر، الشهر الماضى، تلقى مدير المستشفى والفرق الطبية والعاملين داخلها جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا، وذلك تحت رعاية المستشار محافظ الأقصر مصطفى ألهم، ووكيل وزارة الصحة دكتور طاهر أيوب، ومع بدء تقديم جرعات اللقاحات داخل المستشفى تلقى الدكتور محمد محمد الرملى مدير مستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد الجرعة الأولى من لقاح فيروس الكورونا، وذلك فى خطوة مهمة وحاسمة فى إتجاه القضاء على الوباء الخطير، كما تم بدء تلقى لقاح فيروس الكورونا لكافة أعضاء الفريق الطبى والعاملين بمستشفى الحميات وذلك تمهيداً لتطعيم جميع الأهالى بمحافظة الأقصر.

وأعرب الدكتور محمد الرملى مدير المستشفى، عن سعادته وفريق العمل ببداية المرحلة الأولى للتسجيل وتلقى لقاح الكورونا فى الخطوة التى تأمل إدارة المستشفى أن تكون النهائية للقضاء على هذا الوباء وإنتهاء الأزمة التى سببت شلل العالم كلة لمدة تقترب من العام، ومن جهتها سوف توالى مستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد نشر كل ما يستجد عن شروط التسجيل وطريقة التسجيل وأماكن التطعيم وكل الخطوات الآخرى.



جانب من الدورات بمستشفى حميات الأقضر



حضور الدورات التدريبية داخل مستشفى الحميات



دورة تدريبية للأطباء والتمريض والفنيين بمستشفى الحميات بالأقصر