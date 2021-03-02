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حاكم تكساس الأمريكية: سنلغى قرار ارتداء الكمامة وستفتح جميع المؤسسات

الثلاثاء، 02 مارس 2021 11:27 م
حاكم تكساس الأمريكية: سنلغى قرار ارتداء الكمامة وستفتح جميع المؤسسات كمامات
كتب أحمد عرفة

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أعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكية، جريغ أبوت، أن الولاية ستلغى قرار ارتداء الكمامات، وستفتح جميع المؤسسات، لتصبح بذلك أكبر ولاية تنهى قرارا يهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح حاكم ولاية تكساس الأمريكية، أن تكساس ستتخلص أيضا من القيود المفروضة على تحديد عدد الزبائن الذين يمكنهم الدخول إلى المطاعم، مبينا أن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 10 مارس، مؤكدا أن إزالة التفويضات على مستوى الولاية لا ينهي المسؤولية الشخصية.. الأمر فقط الآن لم تعد هناك حاجة لتفويضات الدولة.

 

ويأتي القرار في الوقت الذي يخفف فيه حكام الولايات قيود فيروس كورونا، على الرغم من تحذيرات خبراء الصحة من أن الوباء لم ينته بعد.

 


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الولايات المتحدة

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