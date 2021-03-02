"جولدن بيرى".. انطلاق موسم حصاد الحرنكش فى القليوبية.. فيديو

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى اليوم السابع لقاء مع مزارعى محصول الحرنكش بمحافظة القليوبية، حيث قال أحد المزارعين إن القرية تمتاز بزراعة الحرنكش منذ عشرات السنوات، مشيرا إلى أنه يتم تقسيم الأرض إلى مجموعة من الأحواض، لسهولة عملية الزراعة، ثم شراء الصوانى التي توجد بها الشتلات كل صينية تحتوى على 220 عودا.

وقال المزارع إنه يتم جلب الصوب من إحدى القرى القريبة ويتم زراعته فى شهر أغسطس، موضحا أنه يتم استخدام رى الغمر أو التنقيط حسب نوعية التربة، إلا أن الرى بالتنقيط الأكثر جدوى وفاعلية وتوفيرا فى عملية الزراعة.

وأوضح، أنه تم إطلاق اسم جديد علي "الحرنكش"، وهو ال "جولدن بيرى" والذى أطلقه رواد مواقع التواصل الاجتماعي على ثمرة "الشجرة المستحية"، لأن أوراقها تنثنى عندما يلمسها أحد تعبيراً عن الحياء، لكن من بين الأسماء الأبرز للحرنكش هو "الكريز الأرضى" أو "الطماطم المغلفة"، حيث يعد من محاصيل الخضر الثانوية.

وأشار إلى أن الحرنكش يحمى من تلف الأنسجة، ويستخدم بوجه عام في علاج الربو والالتهابات البكتيرية والدمامل والسرطان والولادة والسكري والعقم ومطهر للمعدة، كما يحتوى على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين أ و ج وهذه الفيتامينات تعتبر مفيدة جدا لصحة الجسم وأيضا مهمة في ترطيب البشرة، ويحتوى على الألياف الغذائية التي تسهل عملية الهضم وتساعد على رفع عملية التمثيل الغذائي.