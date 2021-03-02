جولة لوكيل صحة الغربية و"أعضاء الشيوخ" بمستشفيات متوقفة بالمحلة.. صور

الغربية _ عادل ضرة

تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزاره الصحة بالغربية، رافقة اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة، وأحمد الشعراوى، وعمرو السعيد فهمى، عضوا مجلس الشيوخ، عدد من المستشفيات المتوقفة بقرى مركز و مدينة المحلة لسرعة تشغيلها وإنهاء المشكلات الخاصة بها، بحضور المحاسب محمد صلاح السكرتير العام لمجلس مدينة المحلة، والمهندس عبد المجيد كامل، نائب رئيس المدينة.

حيث تفقدوا مستشفى الرمد بالمحلة لمتابعة الموقف النهائي للمستشفى والتي بدء العمل على إعادة بناؤها منذ فترة طويلة، وتم خلال الزيارة تفقد غرف المحولات الجديدة ولوحات التوزيع الموجودة بها وتجهيز غرفة موزع الكهرباء الجديدة وأروقة المستشفى، وتم الاتفاق على سرعه إنهاء التشطيبات النهائية للمستشفى حتى يتسنى استكمال التجهيزات الكهربائية لها.

وتفقدوا مستشفى قرية لومانة المكونة من 5 طوابق، وتم خلال الجولة الاتفاق على إعلان تشغيل المستشفى في منتصف مارس الحالي مع استكمال بعض التجهيزات الطبية الخاصة بها، وتوفير الأطقم الطبية لها ورفع بعض التشوينات خارج المستشفى مع الاهتمام بالحديقة الخارجية، وتوفير بعض الاساسات اللازمة بها.

كما تفقدوا مستشفى بشبيش، والذى يعد أحد المراكز الطبية الكبرى بمركز المحلة، وخلال الجولة قرر وكيل وزارة الصحة تشكيل لجنة هندسية لمعرفة مدى صلاحية المبنى لاتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوص المستشفى، كما تم تفقد بعض قطع الأراضي التابعة لوزارة الصحة لإمكانية إقامة وحدة رعاية صحية بها.

علي الجانب الأخر كلف اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة، خلال الجولة بضرورة عمل حملة نظافة مكبرة خلال الأسبوع الحالى داخل الوحدة المحلية ببشبيش يتم خلالها الدفع بعدد كبير من السيارات واللوادر اللازمة لتنفيذ الحملة، كما وعد شباب القرية في إمكانية الاستفادة من الجزيرة الوسطى في شارع البحر بالقرية بمشروع للشباب والاستفادة من مقر مكتب التموين القديم لامكانية إقامة مجمع للمصالح الحكومية، وكذلك الاستفادة من إحدى قطع الأراضي لإقامة موقف للسيارات.



المستشفيات الجارى تطويرها (2)



جانب من جولة وكيل الصحة وأعضاء مجلس الشيوخ (1)



المستشفيات الجارى تطويرها (1)



جانب من المستشفيات الجارى تطويرها (2)



جانب من المستشفيات الجارى تطويرها (3)



جانب من المستشفيات الجارى تطويرها (1)



جانب من جولة وكيل الصحة وأعضاء مجلس الشيوخ (2)



جانب من جولة وكيل الصحة وأعضاء مجلس الشيوخ (3)



جانب من جولة وكيل الصحة وأعضاء مجلس الشيوخ (4)