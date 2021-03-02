جورباتشوف آخر زعيم سوفيتى يحتفل بعيد ميلاده التسعين عبر الإنترنت

من المنتظر أن يحتفل ميخائيل جورباتشوف، آخر زعماء الاتحاد السوفيتي السابق، بعيد ميلاده التسعين في حفل عبر برنامج زووم لاتصال الفيديو عبر الإنترنت اليوم الثلاثاء، فيما وصفه الرئيس فلاديمير بوتين بأنه رجل دولة فذ ترك بصمة على مسار تاريخ العالم.

وجورباتشوف، الذي كان من مناصري الحد من التسليح والإصلاحات التي تستند إلى الديمقراطية عندما كان زعيما للاتحاد السوفيتي في الثمانينيات، معروف على نطاق واسع بأنه ساهم في إنهاء الحرب الباردة.

ومع ذلك فإن منتقديه في روسيا يحملونه مسؤولية ما يعتبرونه الانهيار القاسي وغير الضروري للاتحاد السوفيتي في 1991.

وأرسل بوتين، الذي عبَر عن أسفه لانهيار الاتحاد السوفيتي، برقية تهنئة لجورباتشوف نشرها الكرملين على موقعه الإلكتروني.

وقال في البرقية "أنت تنتمي بحق إلى كوكبة من رجال الدولة المتميزين الأفذاذ في عصرنا، الذين كان لهم أثر واضح في مسار التاريخ المحلي والعالمي".

وذكرت قناة (آر.إي.إن تي في) الروسية أن جورباتشوف يعتزم تبادل الحديث مع أصدقائه وحلفائه السياسيين عبر زووم.

من جانبها قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن ألمانيا لا تنسى مساهمة جهود الرئيس السوفيتي السابق ميخائيل جورباتشوف في توحيد البلاد.

وأضافت ميركل في برقية بعثتها اليوم لجورباتشوف بمناسبة عيد ميلاده ال90، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، "أود أن أستغل هذه المناسبة، لكي أشكركم مرة أخرى على مشاركتكم الشخصية في التخطي السلمي للحرب الباردة، وكذلك إنجاز توحيد ألمانيا، ونحن لا ننسى في ألمانيا، مساهمتكم المهمة في هذا التوحيد، وكذلك جهودكم الشخصية المستمرة من أجل العلاقات الودية بين بلدينا".