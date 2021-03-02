توزيع لقاح جونسون المضاد لكورونا فى الولايات المتحدة

كتب - محمود جلال

بدأت الولايات المتحدة شحن لقاح فيروس كورونا أحادي الجرعة من شركة جونسون آند جونسون ، مما يمثل المرحلة الثالثة في ترسانة التطعيم بالبلاد بعد الضوء الأخضر الذى تلقاه اللقاح للاستخدام الطارئ من إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) ولجنة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، وفقا لما نشر بشبكة فوكس نيوز الأمريكية.

وأعلنت شركة ماكيسون، شريك التوزيع الذي اختارته الحكومة الأمريكية لإدارة توزيع اللقاحات، أنه بدأ توزيع اللقاح الجديد، وشهدت منشأة ماكيسون كليرمونت في شيفاردزفيل بمقاطعة كنتاكى، قوارير معبأة في مبردات معزولة وتحميلها على شاحنات شركة يو بي إس، وأشارت ماكيسون إلى وجود أربعة مراكز توزيع تشارك في إطلاق لقاح فيروس كورونا جونسون آند جونسون بالولايات المتحدة.

من جهة أخرى قال أليكس جورسكي ، الرئيس التنفيذي لشركة جونسون آند جونسون ، لبرنامج "توداي" على شبكة إن بي سي إن الجرعات يمكن أن تبدأ خلال اليومين المقبلين.

أضاف رئيس شركة "جونسون آند جونسون" أنه يعتقد خلال الـ 24 إلى 48 ساعة القادمة أن الأمريكيين يجب أن يبدأوا في تلقي الجرعات فى أذرعهم ، فهم يتوافدون مع الشاحنات أثناء حديثنا.

أوضح رئيس جونسون آند جونسون سابقًا أنه سيتم شحن ما يقرب من 4 ملايين جرعة هذا الأسبوع، مع توفر 20 مليون جرعة بحلول نهاية مارس، على الرغم من أنه من المتوقع أن يكون العرض غير منتظم هذا الشهر، تتوقع الشركة تسليم 60 مليون طلقة بحلول الربيع و100 مليون لقاح إجمالي إلى الولايات المتحدة بحلول منتصف عام 2021، كما أصدرت الدكتورة روشيل والينسكي ، مديرة مركز السيطرة على الأمراض ، بيانًا بعد أن أوصت لجنة استشارية اللقاح للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا وأكبر.

الفرق بين لقاح من جونسون آند جونسون ولقاحي فايزر ومودرنا ؟

بينما يتطلب كل من لقاحى فايزر ومودرنا نظامًا من جرعتين، يحتاج لقاح جونسون، إلى جرعة واحدة فقط،. كما أظهرت التجارب السريرية المتأخرة أن لقاح شركة فايزر كان فعالا بنسبة 95٪ ضد مرض فيروس كورونا الحاد، بينما كانت فعالية 94.1٪ موديرنا، وكان مرشح جونسون فعاليته 66.9٪، ومع ذلك، فإن "الفعالية" في ظل ظروف خاضعة للرقابة في التجارب السريرية ليست هي نفسها "الفعالية" في ظروف العالم الحقيقي غير الكاملة. وقد أظهرت النتائج هذا الأسبوع أن لقاح شركة فايزر كان فعالاً بنسبة 94٪ في دراسة أجريت في العالم على حوالي 1.2 مليون شخص، بما يتوافق مع الفعالية العالية المبلغ عنها أثناء التجارب السريرية.