تعيين 369 شابا واستخرج 679 شهادات قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة بقنا

كتب محمود راغب

أعلنت مديرية القوي العاملة بمحافظة قنا، تعيين 369 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم 8 من ذوى القدرات، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 1931 شاباً، فضلا عن استخراج 679 شهادات قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة للعمال علي المهن المختلفة.

كما قامت المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم اجتماعياً بإجمالى 38 ألف جنيه، لـ 14 عاملاً، وصرف 2400 جنيه للرعاية الصحية لـ 2 عمال ، ليصل إجمالى ما تم صرفه لـ 40 ألفاً و 400 جنيه لـ 16 عاملاً من المسجلين بالمديرية .

وتم التفتيش العمالي على 445 منشأة، وأسفر عن تحرير 38 محضراً عمالياً ، من خلال مفتشى العمل، فضلاً عن تلقى 10 شكاوى عمالية، تم تسوية 2 شكوى منها ودياً، وتحويل شكوي منها للقضاء، وتبقت 7 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة.

كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة لـ 114 منشأة، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19 )، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.