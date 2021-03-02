أجرت القوات المسلحة الروسية تدريبات لأطقم دبابات اليوم الثلاثاء، شارك فيها أكثر من 250 جنديا ونحو 600 قطعة من المعدات، وذلك فى أعمال تدريب بالقرب من العاصمة موسكو حيث انطلقت الدبابات من وسط الأحياء.
وقال موقع (روسيا اليوم) الإخباري إن التدريبات تضمنت الرمي من دبابة "تي-72بي3" على أهداف متحركة ولمسافات تصل إلى سبعة آلاف متر، بما في ذلك إطلاق النار على هدف غير مراقب.
وخلال التدريبات، دمر الجنود أهدافا تحاكي دبابة ومجموعة مشاة مهاجمة وقاذفة قنابل يدوية مضادة للدبابات.
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