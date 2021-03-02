اليوم السابع
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تباعد بين الطلاب تطبيقا للإجراءات الوقائية لحظة دخولهم الامتحانات الإلكترونية

الثلاثاء، 02 مارس 2021 09:33 ص
تباعد بين الطلاب تطبيقا للإجراءات الوقائية لحظة دخولهم الامتحانات الإلكترونية طلاب الصف الثانى الثانوى أثناء دخول اللجان
كتب محمود طه حسين

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نظمت المدارس الثانوى دخول طلاب الصف الثانى الثانوى العام خلال دخولهم لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول الإلكترونية حيث تم التنبيه من قبل معلمى مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة على الطلاب بترك مسافة لا تقل عن مترين أثناء الدخول من بوابة المدرسة.
 
ويؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى الامتحان وفق مجموعتين الأولى فى 15 محافظة هى محافظات القاهرة وبورسعيد ودمياط والسويس والشرقية والغربية والبحيرة وبنى سويف والمنيا وقنا وأسوان والأقصر والوادى الجديد ومطروح وشمال سيناء، حيث يتاح للطلاب الدخول على المنصة منذ التاسعة صباحاً، بينما يبدأ طلاب باقى المحافظات وهم الإسكندرية والدقهلية والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والفيوم والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسيوط وسوهاج والبحر الأحمر امتحاناتهم من العاشرة صباحا.
 
فيما شددت الإدارات التعليمية على المدارس الابتدائية بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية على تلاميذ الصف السادس الابتدائي خلال أداء الامتحان المجمع متعدد التخصصات والذى يبدأ صباح اليوم.

تباعد بين الطلاب تطبيقا للإجراءات الوقائية لحظة دخولهم الامتحانات الإلكترونية

تباعد بين الطلاب تطبيقا للإجراءات الوقائية لحظة دخولهم الامتحانات الإلكترونية

تباعد بين الطلاب تطبيقا للإجراءات الوقائية لحظة دخولهم الامتحانات الإلكترونية

 

تباعد بين الطلاب تطبيقا للإجراءات الوقائية لحظة دخولهم الامتحانات الإلكترونية
 

تباعد بين الطلاب تطبيقا للإجراءات الوقائية لحظة دخولهم الامتحانات الإلكترونية

​تباعد بين الطلاب تطبيقا للإجراءات الوقائية لحظة دخولهم الامتحانات الإلكترونية


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