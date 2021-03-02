اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 مارس 2021 10:28 م
خالد صلاح
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"بيتكوين" تنخفض متأثرة بتصريحات حول الاحتيال فى العملات الرقمية

الثلاثاء، 02 مارس 2021 10:14 م
"بيتكوين" تنخفض متأثرة بتصريحات حول الاحتيال فى العملات الرقمية عملة "بيتكوين" الرقمية
نيويورك /أ ش أ/

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انخفضت العملة الرقمية الأعلى قيمة عالميًا "بيتكوين" إلى أدنى مستوياتها خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، بعد تصريحات جارى جنسلر المُرشح المُحتمل لرئاسة لجنة البورصات والأوراق المالية الأمريكية فى إدارة الرئيس جو بايدن من أن سوق العملات الرقمية غير قادرة على ضمان خلو سوقها من عمليات الاحتيال والتلاعب.

وتراجعت عملة "بيتكوين" بنسبة 3% لتتداول عند مستوى 47.341 دولار.

وأوضح جينسلر، خلال جلسة استماع فى مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، أن لجنة البورصات والأوراق المالية الأمريكية ستواجه تحديًا فى إزالة عمليات الاحتيال فى تشفير العملات الرقمية.

يذكر أن الأسبوع الماضى شهد تصحيحًا حادًا فى سوق العملات الرقمية، حيث انخفضت "بيتكوين" إلى ما دون مستوى القيمة السوقية البالغة تريليون دولار، لتبلغ حاليًا 826 مليار دولار، وحدثت عملية تصحيح لقيمة العملة بأكثر من 20%، حيث خسرت 15 ألف دولار من أعلى مستوى لها على الإطلاق، قبل استمرار عملية التصحيح وانخفاضها مُجددا لتتداول دون 45 ألف دولار.

 


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