اليوم السابع
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انطلاق قافلة طبية مجانية إلى وادى الجوفة بأبورديس فى جنوب سيناء اليوم

الثلاثاء، 02 مارس 2021 07:00 ص
انطلاق قافلة طبية مجانية إلى وادى الجوفة بأبورديس فى جنوب سيناء اليوم قافله طبيه - أرشيفية
جنوب سيناء- فايزة مرسال

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء عن إطلاق قافلة طبية مجانية إلى وادى الجوفة بأبورديس اليوم وغدا الأربعاء  2 و3 مارس المقبل، تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أيمن رخا وكيل الوزارة.

ومن جانبه، قال الدكتور أيمن رخا وكيل الصحة بجنوب سيناء إن القافلة الطبية تضم توقيع الكشف والفحص الطبى لأهالى وادى الجوفة والمناطق المجاورة بأبورديس، فى عدة تخصصات طبية تضم الباطنة والأطفال والجراحة والجلدية والأسنان والمسالك البولية والنساء والتوليد، وأنف وأذن وحنجرة وعيادة تنظيم اسره ومعمل وصيدلية لصرف الدواء، وسوف يتم توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان .

يأتى ذلك بناء على تعليمات وتوجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، وتحت إشراف الدكتور أيمن رخا وكيل الوزارة، وذلك لتوقيع الكشف والفحص الطبى وصرف العلاج بالمجان وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالى وديان المحافظة والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجا .


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