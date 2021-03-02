النيابة تصرح بدفن جثة طفل توفى فى حريق بشقة سكنية بمنطقة فيصل

كتب أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة طفل لقى مصرعه نتيجة لحريق نشب داخل شقة سكنية فى منطقة فيصل.

وانتقلت سيارات الإطفاء ونجحت قوات الحماية المدنية فى السيطرة على الحريق، ونقلت جثة المتوفى إلى المستشفى، وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة فيصل، وعلى الفور أمر اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.