اليوم السابع
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النيابة تصرح بدفن جثة سيدة قتلها زوجها بسبب خلافات أسرية فى المرج

الثلاثاء، 02 مارس 2021 10:18 م
النيابة تصرح بدفن جثة سيدة قتلها زوجها بسبب خلافات أسرية فى المرج إسعاف - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة المرج، بدفن جثة ربة منزل، لقت مصرعها على يد زوجها، بعد اعتدائه عليها بعدة طعنات نافذة أودت بحياتها في الحال بسبب خلافات أسرية، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة الحقيقى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد العثور على جثة لسيدة، وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين وقوع مشاجرة بين صاحب سوبر ماركت وزوجته وتعدى عليها بسكين وقتلها وأصاب ابنته.

وتم إعداد الأكمنة اللازمة لضبط المتهم، وجار استكمال تحريات المباحث لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم.


نيابة المرج

مباحث المرج

المرج قسم

أخبار مصر

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