اليوم السابع
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النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة بقضية ضبط 3 متهمين بسرقة تاكسى بالسلام

الثلاثاء، 02 مارس 2021 08:00 ص
النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة بقضية ضبط 3 متهمين بسرقة تاكسى بالسلام حبس- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة السلام، بتفريغ كاميرات المراقبة فى واقعة ضبط 3 متهمين بسرقة تاكسي بالإكراه، كما أمرت النيابة باستعجال تحريات المباحث فى الواقعة، وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 
وكان قد ورد بلاغ لقسم شرطة السلام من سائق، يفيد بسرقة السيارة التاكسي الخاصة به بالإكراه على يد 3 أشخاص بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وبحوزتهم سلاح أبيض "كتر، سنجة"، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بسرقة السيارة كرهًا عن قائدها تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهم.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة والمتهمين، واتهمهم بسرقته بالإكراه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 


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