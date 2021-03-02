اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 مارس 2021 11:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

النفط يهبط 1% نتيجة مخاوف حيال زيادة إمدادات أوبك

الثلاثاء، 02 مارس 2021 11:14 ص
النفط يهبط 1% نتيجة مخاوف حيال زيادة إمدادات أوبك أوبك - صورة أرشيغية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نزلت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة اليوم الثلاثاء وسط توقعات بأن توافق أوبك على زيادة إمدادات الخام في اجتماع الأسبوع الجاري مما أضعف المعنويات التي تضررت بالفعل جراء مخاوف من تباطؤ الطلب الصيني.

ونزل خام برنت 80 سنتا ما يوازي 1.3 بالمئة إلى 62.89 دولار للبرميل، بعدما فقد 1.1 بالمئة في اليوم السابق. وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69 سنتا ما يوازي 1.1 بالمئة إلى 59.95 دولار للبرميل وكان قد هبط أمس 1.4 بالمئة.

ولامس الخامان أقل مستوياتهما في أكثر من ستة أيام مع استمرار الخسائر التي بدأت في نهاية الأسبوع الماضي.

وقال ساتورو يوشيدا محلل السلع الأولية لدى راكوتن سيكيورتيز إن التوقعات بزيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها في مجموعة أوبك+ إنتاج النفط من أبريل يدفع الأسعار للهبوط.

وتابع "المخاوف من زيادة إمدادات أوبك+ وانتهاء خفض السعودية الطوعي بواقع مليون برميل يوميا الشهر الجاري يضغط على أسعار النفط".

وتجتمع أوبك+ يوم الخميس لبحث عودة ما يصل إلى 1.5 مليون برميل من الخام للسوق.

وانخفض إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز إلى 10.1 مليون برميل يوميا في فبراير من 10.16 مليون برميل يوميا في الشهر السابق، على الرغم من خطط لزيادته، وفقا لحسابات لرويترز المستندة إلى تقرير من إنترفاكس بناء على بيانات رسمية.

 


النفط

اوبك

اسعار النفط

انتاج النفط

روسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة