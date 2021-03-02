المعمل الكيميائى يحدد مصير عاطلين ضبطا بحوزتهما هيروين في القاهرة

كتب عبد الله محمود

طلبت النيابة العامة، سرعة إرسال تقرير المعمل الكيميائى حول واقعة ضبط عاطلين بتهمة حيازة كمية كبيرة من مخدر الهيروين، قبل ترويجها على عملائهما فى منطقة الأميرية، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذان من دائرة قسم الأميرية مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وكانت النيابة أمرت بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم ببيع مواد مخدرة على عملائهما بمنطقة الأميرية. واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها، فقد تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) حال تواجده بمنطقة محل سكنه .. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى- هاتف محمول- سلاح أبيض "مطواة" - ميزان حساس).

كما تمكن رجال المباحث، من ضبط (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية "له معلومات جنائية" ) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الزيتون مستقلاً دراجة نارية.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى- هاتف محمول). و بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار و المبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.