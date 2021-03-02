الكويت تسجل قفز يومية فى إصابات كورونا عند 1341 إصابة و7 وفيات

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في الكويت يقفز إلى 1341 إصابة و7 وفيات.

وفى وقت سابق أعلنت سلطات مطار الكويت الدولي، الأحد، رفع توصيات جديدة إلى وزارة الصحة، لاستثناء 4 فئات جديدة من الحجر المؤسسي للقادمين إلى البلاد.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضحت سلطات مطار الكويت الدولي أن هذه الفئات ستضاف إلى قائمة الاستثناءات السابقة، شريطة إحضارهم فحص الـ(PCR) وحجرهم منزليا لمدة 14 يوما، مؤكدة أن الفئات الجديدة التي سيتم النظر في استثنائها جاءت بعد رصد حالات عدة وصلت مطار الكويت، وتتطلب وضعا استثنائيا، حيث تمت مراعاة بعض هذه الحالات.

وقالت سلطات مطار الكويت الدولي، إن هذه التوصيات تتم دراستها حاليا من قبل السلطات الصحية لدراستها واعتمادها، موضحة أن هناك فريقا مشكلا، من عدة وزارات يدرس أولا بأول أية حالات تحتاج إلى استثناء، ومن ثم ترفع توصيات إذا كانت تتطلب ذلك.